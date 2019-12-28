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Перчатка Teslasuit Glove позволит ощущать виртуальные объекты

Перчатка Teslasuit Glove позволит ощущать виртуальные объекты
05:04 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Создана перчатка, которая умеет передавать ощущения от виртуальных объектов.

Teslasuit анонсировала перчатку, которая умеет передавать ощущения от виртуальных объектов, включая текстуру и вес.

Что известно

Компания назвала свой новый проект Teslasuit Glove, и позиционирует его как устройство для тренировок, медицинской реабилитации и других профессиональных вещей. К тому же гаджет совместим с костюмом Teslasuit, который позволит захватывать движения или также передавать ощущения от виртуальных предметов по всему телу. Компания изначально позиционировала себя как производителя потребительской электроники, но в итоге переключилась на бизнес сегмент.

В Teslasuit Glove уместились несколько технологий, которые позволят не только передавать текстуру, но и имитировать удержание и вес предмета. В этом гаджету помогают 9 электродов, расположенных на каждом пальце.

Сопротивление от поверхности будут создавать пластиковый экзоскелет. Вместе с этим Teslasuit Glove напичканы датчиками движения пальцев и кисти, а также пульсометром для измерения стресса пользователя и других реакций.

Teslasuit Glove покажут уже в январе на выставке потребительской электроники CES 2020. Все же присутствующие не смогут оценить новинку, так как гаджет все еще тестируется внутри компании. Отгрузки перчаток начнутся уже во второй половине 2020 года.

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ВР, Виртуальная реальность, Teslasuit Glove.
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