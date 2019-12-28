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Intel презентует новый дизайн системы охлаждения для ноутбуков

Intel презентует новый дизайн системы охлаждения для ноутбуков
05:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Intel анонсирует на CES 2020 новую систему охлаждения для ноутбуков.

Intel разрабатывает новую систему охлаждения, которая позволит сделать современные ноутбуки более тихими и тонкими.

Что известно

Если верить источникам Digitimes, то Intel заглянет на выставку потребительской электроники CES 2020, которая пройдет с 7 по 10 января. Компания привезет с собой новую конструкцию системы охлаждения ноутбуков с повышенной эффективностью теплоотвода на 25–30%. Разработка стала частью инициативы Intel Project Athena и предусматривает применение испарительных камер и графитовых листов.

Обычно теплосъемники и радиаторы системы охлаждения размещаются между внешней частью клавиатуры и нижней панелью. Дело в том, что именно там расположено большинство компонентов, выделяющих тепло. По новой технологии, стандартные модули теплоотвода заменяют испарительной камерой, а радиатором послужит графитовый лист, расположенный за экраном ноутбука. Передаваться тепло будет благодаря особой конструкции петель.

С новым дизайном системы охлаждения, производители ноутбуков смогут создавать более тонкие устройства без вентиляторов. По словам источника, Intel покажет разработку уже на CES 2020, куда заглянут и первые модели мобильных компьютеров с улучшенной технологией теплоотвода.

Испарительные камеры уже несколько лет используются в игровых ноутбуках, так как мощные компоненты требуют улучшенного рассеивания тепла. По сравнению с тепловыми трубками, испарительные камеры могут использоваться в устройствах с нестандартной формой. Все же технология подходит для мобильных ПК, которые открываются под максимальным углом в 180°. Графитовый лист требует особой конструкции, влияющей на дизайн, потому о ноутбуках с экраном 360° и новой системой охлаждения остается только гадать/

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Intel, Ноутбук, Система охлаждения.
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