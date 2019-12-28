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Суббота, 28.12.2019
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Samsung готовит к выпуску "искусственного человека" (Видео)

Samsung готовит к выпуску "искусственного человека" (Видео)
17:19 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Samsung готовит загадочный продукт NEON.

Samsung рассказала о новом продукте под названием NEON — его прозвали "искусственным человеком". Компания делает акцент, что это не новый голосовой ассистент, а что-то кардинально новое.

До сих пор непонятно, что такое NEON. Компания не делится подробностями, а только дает намеки.

Однако Samsung однозначно заявила — NEON не заменит Bixby, старый помощник продолжит работать в смартфонах и других устройствах компании.

Известно, что NEON разрабатывает внутренняя лаборатория Samsung STAR Labs. Новый продукт базируется на искусственном интеллекте, который будет управлять виртуальным человеком с эмоциями. Но для чего нам нужен "искусственный человек" компания не рассказывает.

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Samsung представит NEON в рамках выставки CES 2020 в Лас-Вегасе. Точной даты презентации пока нет, сама выставка пройдет с 7 по 10 января. По слухам, на этой же презентации Samsung покажет новые смартфоны Galaxy S10 Lite и Note10 Lite.

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Samsung, Неон, Samsung STAR Labs.
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