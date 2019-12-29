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Mijia MSX201: Электробритва от Xiaomi (Фото)

Mijia MSX201: Электробритва от Xiaomi (Фото)
01:21 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Xiaomi выставила на продажу электробритву Mijia MSX20.

На AliExpress продается электробритва Xiaomi Mijia MSX201 за довольно скромную цену.

Что умеет

Это бритва с плавающей на 360 градусов головкой и двумя лезвиями. По словам производителя, она адаптируется к разным контурам лица и убирают всю щетину. Скорость резания — 7200 м/мин.

Сами лезвия стальные, а корпус защищен от воды по стандарту IPX7. То есть бритвой можно пользоваться под душем и мыть водой. Также есть блокировка от случайных нажатий.

Внутри установлен литиевый аккумулятор, одного заряда которого хватит до 90 минут. То есть если пользоваться бритвой по 1 минуте в день — ее можно не заряжать на протяжении 3 месяцев. На полную зарядку необходимо 2 часа, разъем — USB-C. Номинальная мощность — 2 Вт.

Размеры бритвы 56×30×87 мм.

Сколько?

Сейчас купить бритву Xiaomi Mijia MSX201 на AliExpress можно за $19,13.

В комплекте идет сама бритва, кабель для зарядки, чехол и инструкция.

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Xiaomi, Электробритва, Xiaomi Mijia MSX201.
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