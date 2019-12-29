Vivo запатентовала смартфон с четырьмя фронталками

Компания Vivo запатентовала необычный смартфон с максимальным количеством фронтальных камер.
Что придумали
У такого смартфона сразу четыре фронтальные камеры. Причем их расположение может быть разным.
Первый вариант — когда в каждом углу расположено по одной камере, то есть и сверху, и снизу. Как будет снимать такой «зверь» — пока непонятно.
Второй вариант — две сдвоенных фронталки. Похожие были у Galaxy S10 Plus и Redmi K30, но Vivo просто удвоила их результат.
При это у основной камеры модулей меньше: три датчика и вспышка.
Сейчас это всего лишь патент, и рискнет ли компания воплотить такую идею в жизнь — неизвестно.