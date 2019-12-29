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Vivo запатентовала смартфон с четырьмя фронталками

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Vivo запатентовала смартфон с четырьмя фронталками
01:31 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Vivo создала необычный смартфон с 4 фронтальными камерами.

Компания Vivo запатентовала необычный смартфон с максимальным количеством фронтальных камер.

Что придумали

У такого смартфона сразу четыре фронтальные камеры. Причем их расположение может быть разным.

Первый вариант — когда в каждом углу расположено по одной камере, то есть и сверху, и снизу. Как будет снимать такой «зверь» — пока непонятно.

Второй вариант — две сдвоенных фронталки. Похожие были у Galaxy S10 Plus и Redmi K30, но Vivo просто удвоила их результат.

При это у основной камеры модулей меньше: три датчика и вспышка.

Сейчас это всего лишь патент, и рискнет ли компания воплотить такую идею в жизнь — неизвестно.

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Смартфон, Vivo, Фронтальная камера.
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