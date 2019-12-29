В Android 11 можно будет записывать видео размером более 4 ГБ

Новости технологии:В Android 11 появится новая функция.

В XDA Developers нашли в исходном коде Android подтверждение новой функции, которая должна появиться в Android 11.

Что это

Это возможность снимать видеоролики размером более 4 ГБ.

Ограничение на размер видео ввели в 2014 году. Однако сейчас смартфоны записывают видео в разрешении 4K со скоростью 30 и даже 60 кадров в секунду, а не за горами и поддержка 8K. Поэтому снятие лимитов станет хорошей новостью для пользователей.

Кстати, сейчас, если ролик уже перешагнул отметку в 4 ГБ, камера продолжает снимать, но видео автоматически делится на несколько файлов. Вт пример 73-минутного 4K ролика, снятого на Pixel 4:

Напомним, финальная версия Android 11 должна выйти в конце августа — начале сентября.