Каким будет новый iPhone SE 2: первые изображения

Новости технологии:В Сети появились новые изображения iPhone SE 2.

Аналитики и различные инсайдеры уже не раз подтверждали, что в следующем году мы таки дождемся преемника iPhone SE. Но слова словами, а сейчас в сети появились новые рендеры смартфона.

Изображениями поделился инсайдер TechMate. Конечно, далеко не факт, что новый iPhone будет выглядеть именно так, но рендеры все же соответствуют ранним утечкам и прогнозам аналитиков.

Итак, iPhone SE 2 будет похож на iPhone 8, то есть без толстых рамок в 2020 году не обойтись. Камера на задней панели одна, рядом расположилась вспышка. На изображениях смартфон показан в четырех расцветках: черной, серой, красной и желтой.

Напомним, по слухам, iPhone SE 2 также получит 4,7-дюймовый дисплей, новый процессор A13 Bionic, как у iPhone 11, 3 ГБ ОЗУ и ценник в районе $400.

Не исключено, что на рынок новинка выйдет под другим названием — iPhone 9.