Смартфоны от Vivo, которые скоро обновятся до Android 10

Компания Vivo объявила сроки выхода обновления до Android 10 для своих смартфонов. Всего список включает шесть смартфонов, среди них есть и флагманские и модели средней ценовой категории.
Кто именно
Первым обновится осенний флагман компании Vivo NEX 3. Он получит Android 10 в марте 2020 года. Несколькими месяцами позже, в июне, очередь дойдёт до Vivo V17 и Vivo V17 Neo. Примерно в это же время обновятся Vivo NEX первого поколения и модели Vivo V15 и Vivo V15 Pro.
Также компания сообщила, что все смартфоны Vivo, которые поступят в продажу в 2020 году, будут поставляться с предустановленной Android 10.