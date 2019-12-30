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Смартфоны от Vivo, которые скоро обновятся до Android 10

Смартфоны от Vivo, которые скоро обновятся до Android 10
04:59 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Vivo огласила список телефоном, которые получать обновление до Android 10.

Компания Vivo объявила сроки выхода обновления до Android 10 для своих смартфонов. Всего список включает шесть смартфонов, среди них есть и флагманские и модели средней ценовой категории.

Кто именно

Первым обновится осенний флагман компании Vivo NEX 3. Он получит Android 10 в марте 2020 года. Несколькими месяцами позже, в июне, очередь дойдёт до Vivo V17 и Vivo V17 Neo. Примерно в это же время обновятся Vivo NEX первого поколения и модели Vivo V15 и Vivo V15 Pro.

Также компания сообщила, что все смартфоны Vivo, которые поступят в продажу в 2020 году, будут поставляться с предустановленной Android 10.

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Смартфон, Vivo, ОП, Android 10.
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