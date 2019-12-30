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Обзор OPPO Reno 2: характеристики смартфона

Обзор OPPO Reno 2: характеристики смартфона
09:43 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Дизайн новинки лаконичен и в то же время изысканный.

Сейчас никого не удивишь мощным процессором в смартфоне (разве что мобильных геймеров), а вот хорошая камера – на вес золота. Часто производители "перехваливают" свои смартфоны в качестве съемки, однако мы точно знаем, какой смартфон заслуживает на звание камерофона.

Дизайн

Задняя панель выполнена из стекла: черный с синими переливами. Основная квадрокамера разместилась по центру задней панели.

Практически всю фронтальную панель занимает 6,5-дюймовый AMOLED дисплей. Фронтальную камеру спрятали на выезжающем механизме в форме плавничка на верхней грани смартфона. Благодаря этому создается впечатление, что дисплей максимально безрамочный (хотя будем откровенны, небольшие рамки смартфон таки имеет).

Технические характеристики

"Сердцем" OPPO Reno 2 стал процессор Qualcomm Snapdragon 730G, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Встроенное хранилище здесь на 256 ГБ с возможностью расширения с помощью microSD карт. Автономность обеспечена аккумулятором емкостью 4 000 мАч.

Камеры

Перейдем к самому интересному – камерам смартфона. Основная камера в OPPO Reno 2 представлена четырьмя модулями:

Основной модуль 48 Мп: SONY IMX586 | матрица 1 / 2.0 "| диафрагма F / 1.7 | Функция оптической стабилизации

Телеобъектив 13 Мп: Матрица 1 / 3.4 "| диафрагма F / 2.4 | автофокус

Широкоугольный объектив 8 Мп: 116 градусов | матрица 1 / 3.2 "

Монообъектив 2 Мп: матрица 1/5 " / большие пиксели 1.75 мкм | новый портретный режим O6

В меню камеры можно выбрать различные режимы съемки. В частности нас заинтересовал ультраширокоугольный режим, портретный режим и зум новинки. Забегая на перед, ни один из этих режимов нас не разочаровал.

Начнем с портретного режима. OPPO Reno 2 качественно размывает фон за человеком в кадре, не захватывая его волосы и часть головы. Фотографии получаются интересными и, что немало важно, качественными.

Ультраширокоугольный режим позволяет взглянуть на кадр шире и при этом снимки остаются такие же качественные, как и во время обычной съемки.

В OPPO Reno 2 заявленный цифровой 20-кратный зум и это действительно очень интересная и полезная функция. С помощью камеры смартфона нам удалось приблизить и даже прочитать надпись на здании, которую даже из окна трудно разглядеть.

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Кроме того, хотелось бы отметить ночную съемку в OPPO Reno 2. Хотя в условиях недостаточной освещенности смартфон и так делает прекрасные снимки, однако когда активирован режим "Ночной пейзаж" снимки получаются яркими и при этом не особенно теряют в своем качестве.

Фронтальная камера в OPPO Reno 2 представлена модулем на 16 Мп и выезжает из корпуса. Сначала немного о практичности такого решения. У некоторых пользователей часто возникает вопрос: безопасен ли такой вариант размещения камеры. Конечно, да. Инженеры максимально продумывают каждую часть смартфона, а потому и мехенизм такой камеры продуман до мелочей. Камера автоматически скрывается, если ваш смартфон выпал, или еще только находится в полете.

А вот насчет фотовозможностей камеры, то тут тоже все продумано. Камера делает качественные селфи снимки и серлфи в режиме портретной съемки. К слову, камера тоже может сделать приличный снимок в условиях недостаточной освещенности, однако не мечтайте что он будет таким же качественным, как и во время дневного освещения.

Цена

За весь этот набор характеристик вам не придется платить бешеные деньги. OPPO Reno 2 в Украине стоит 14 999 гривен. К слову, компания OPPO также проводит акции к праздникам: смартфоны компании можно купить по сниженным ценам.

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Смартфон, Технологии, Телефоны, Техно, OPPO Reno 2.
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