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Minecraft в пользу: Microsoft предложил изучать математику с помощью игры

Minecraft в пользу: Microsoft предложил изучать математику с помощью игры
18:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Microsoft представил учебную программу, где игроки могут изучать базовые правила математики в Minecraft.

Microsoft также будет популяризировать игру среди преподавателей, чтобы они использовали Minecraft для обучения разным предметам — специально для этого они опубликовали несколько учебных курсов и планов. В пресс-релизе компания отмечает, что "Minecraft способен преобразовывать обучение в глобальном масштабе".

В компании добавили, что Minecraft особенно полезен тем, что учителя не обязательно сами должны быть экспертами в игре — процесс простой и его можно легко адаптировать для того, чтобы вовлечь учеников в изучение предметов.

Согласно учебным планам, учителя математики младших классов могут показать как работают правила сложения, умножения и деления с помощью блоков, которые есть в инвентаре игрока. Для учеников более старших классов Minecraft может помочь изучить правила геометрии — например, они могут строить фигуры, используя заданные блоки, а затем рассчитать ее площадь или объем.

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"Именно с помощью логики и вычислений действия в игре приобретают свой смысл и наводят на более глубокие размышления, — отметили в Microsoft. Например, ученики начнут думать о том, как использовать математику для построения стратегии. Это и есть самое важное — вовлечение учеников в науку с помощью игры".

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Microsoft, Технологии, Игра, Математика, Minecraft, Техно.
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