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Понедельник, 30.12.2019
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The Witcher 3: Wild Hunte: игра побила свой же рекорд
The Witcher 3: Wild Hunte: игра побила свой же рекорд

The Witcher 3: Wild Hunte: игра побила свой же рекорд

The Witcher 3: Wild Hunte: игра побила свой же рекорд
21:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:После долгожданной премьеры сериала "Ведьмак" от Netflix востребованность одноименной игровой трилогии от начала стремительно расти.

Особенно пользователи подняли рейтинг третьей части The Witcher 3: Wild Hunte, которая побила все рекорды.

Новый рекорд

В воскресенье, 29 декабря, в 19: 49 по киевскому времени в "Дикую Охоту" одновременно играли 92 272 игрока. Этот впечатляющий показатель стал абсолютным рекордом для легендарного триквела.

До этого его наивысшим результатом было 92 268 человека, которые одновременно играли в игру. И достигла знаковая RPG этого пика еще на релизе, в мае 2015 года.

Кстати, на этом победы третьего "Ведьмака" не закончились. После взятия знаковой планки онлайн ролевой игры продолжил расти. Растет и сейчас.

На момент написания новости пиковое количество пользователей, одновременно игравших в проект достигло 94 601 человека.

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Причина такого успеха

Надо признать, это очень неплохие показатели для тайтла, который дебютировал четыре с половиной года назад. И благодарить за это стоит неоднозначному сериалу от Netflix. Который, кстати, снимался по книгам Анджея Сапковского и к играм не имеет отношения.

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Все по теме:

Рекорд, Технологии, Игра, Техно, The Witcher 3: Wild Hunte.
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