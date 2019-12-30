The Witcher 3: Wild Hunte: игра побила свой же рекорд

Особенно пользователи подняли рейтинг третьей части The Witcher 3: Wild Hunte, которая побила все рекорды.
Новый рекорд
В воскресенье, 29 декабря, в 19: 49 по киевскому времени в "Дикую Охоту" одновременно играли 92 272 игрока. Этот впечатляющий показатель стал абсолютным рекордом для легендарного триквела.
До этого его наивысшим результатом было 92 268 человека, которые одновременно играли в игру. И достигла знаковая RPG этого пика еще на релизе, в мае 2015 года.
Кстати, на этом победы третьего "Ведьмака" не закончились. После взятия знаковой планки онлайн ролевой игры продолжил расти. Растет и сейчас.
На момент написания новости пиковое количество пользователей, одновременно игравших в проект достигло 94 601 человека.
Причина такого успеха
Надо признать, это очень неплохие показатели для тайтла, который дебютировал четыре с половиной года назад. И благодарить за это стоит неоднозначному сериалу от Netflix. Который, кстати, снимался по книгам Анджея Сапковского и к играм не имеет отношения.