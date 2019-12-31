Google посвятил праздничный Doodle Кануну Нового года 2020

Новости технологии:Поисковая система Google накануне Нового года 31 декабря представила праздничный дудл.

Сегодняшний Doodle показывает лягушонка Froggy, который готовится к Новому 2020 году! Froggy готовится к новогодним праздникам, а также к любой погоде. Он говорит, что его очень радует предстоящий високосный год.

Как только часы пробьют полночь, начнется новое десятилетие!

Несколько погодных сцен вы можете увидеть от лягушонка Froggy уже сегодня:

Канун Нового года – последний день года по григорианскому календарю. В этот день начинаются мероприятия, посвященные Новому году. В Украине, как правило, праздничные застолья начинаются вечером в накануне Нового года, когда "провожают старый год".

Всех с наступающим Новым 2020 годом!