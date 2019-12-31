Скачать
Вторник, 31.12.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: какие темы обсуждали
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным: какие темы обсуждали
Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия
Евросоюз высоко оценил новый контракт по газу Украина - Россия
Динамо продлило контракт с уругвайским вингером
Динамо продлило контракт с уругвайским вингером
Jerry Heil планирует принять участие в "Евровидении 2020"
Jerry Heil планирует принять участие в "Евровидении 2020"

Дебют PlayStation 5 может состояться уже очень скоро: подробности

Дебют PlayStation 5 может состояться уже очень скоро: подробности
14:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Консоль PlayStation 5 уже в активной стадии разработки.

Microsoft рассекретила свою консоль Xbox Series X 13 декабря – теперь очередь Sony официально продемонстрировать новинку.

Известно, что Sony примет участие в выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, официальное мероприятие запланировано на вечер 6 января. Ожидается, что именно в этот день компания официально представит PlayStation 5 и раскроет некоторые ее особенности, сообщает IThome.

Возможно, будет продемонстрирована высокая скорость загрузки игр (благодаря SSD) и динамичный геймплей, обеспеченный мощной платформой от AMD. Впрочем сейчас остается только ждать 7 января и надеяться, что информация действительно правдива.

Другие новости Sony

Вместе с PlayStation 5 компания, как ожидается, представит новый шлем виртуальной реальности, новые телевизоры с матрицами 8К и громкоговорители.

Обзор OPPO Reno 2: характеристики смартфона

Что известно о PlayStation 5

Консоль следующего поколения пока имеет только кучу рендеров и несколько фото конфигурации для разработчиков, которые относительно недавно появились в сети.

Когда можно будет купить новую консоль

Согласно словам генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, релиз Sony PlayStation 5 состоится в четвертом квартале 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Техно, PlayStation 5, Xbox Series X.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С наступающим Новым 2020 годом: оригинальные поздравления в красивых открытках
02 Петиция о лишении Медведчука звания заслуженного юриста: ответ Зеленского
03 Дешевле и долговечнее: Tesla подала патент на новые аккумуляторы
04 Настоящий суперпродукт: самый полезный фрукт для здоровья сердца
05 Зеленые номера, парковка, зарядка: с 1 января новые нормы для электромобилей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине оценили прибыль от транзита газа ежегодно
В Украине оценили прибыль от транзита газа ежегодно
Как на Новый год будет работать транспорт в Киеве
Как на Новый год будет работать транспорт в Киеве
Ждем чуда от природы: какой будет погода на Новый год
Ждем чуда от природы: какой будет погода на Новый год
Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери культовую шляпу Майкла Джексона
Ким Кардашьян подарила 6-летней дочери культовую шляпу Майкла Джексона
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь