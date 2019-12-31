Дебют PlayStation 5 может состояться уже очень скоро: подробности

Новости технологии:Консоль PlayStation 5 уже в активной стадии разработки.

Microsoft рассекретила свою консоль Xbox Series X 13 декабря – теперь очередь Sony официально продемонстрировать новинку.

Известно, что Sony примет участие в выставке CES 2020 в Лас-Вегасе, официальное мероприятие запланировано на вечер 6 января. Ожидается, что именно в этот день компания официально представит PlayStation 5 и раскроет некоторые ее особенности, сообщает IThome.

Возможно, будет продемонстрирована высокая скорость загрузки игр (благодаря SSD) и динамичный геймплей, обеспеченный мощной платформой от AMD. Впрочем сейчас остается только ждать 7 января и надеяться, что информация действительно правдива.

Другие новости Sony

Вместе с PlayStation 5 компания, как ожидается, представит новый шлем виртуальной реальности, новые телевизоры с матрицами 8К и громкоговорители.

Что известно о PlayStation 5

Консоль следующего поколения пока имеет только кучу рендеров и несколько фото конфигурации для разработчиков, которые относительно недавно появились в сети.

Когда можно будет купить новую консоль

Согласно словам генерального директора Sony Interactive Entertainment Джима Райана, релиз Sony PlayStation 5 состоится в четвертом квартале 2020 года.