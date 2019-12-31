Много клавиш и крепкий корпус: Xiaomi представила новую клавиатуру

Первое поколение механической клавиатуры Xiaomi Yuemi вышло в 2016 году, и вот сейчас пришло время показать гаджет следующего поколения. При этом ни название клавиатуры, ни цена не изменились.
Пользователь получает компактную клавиатуру в алюминиевом корпусе с 87 клавишами. Они выполнены из пластика ABS. Кроме этого клавиатура оборудована красными переключателями и кабелем USB-C, который можно отсоединять.
В новинке реализована система подсветки с тремя режимами яркости и управление микропроцессора на базе 32-разрядного CPU. Заявленная частота – 1000 Гц.
Xiaomi 87-Key Yuemi Mechanical Keyboard Pro Silent Edition Launched For 599 Yuan ($94) #xiaomi #yuemi #keyboard #mechanicalkeyboard https://t.co/cSxkrg05hj pic.twitter.com/DwYK9td0W8
— Giz China (@Gizchina) April 27, 2018
Клавиатура оснащена откидными ножками на тыльной панели. Габариты новинки – 358х128х31,6 мм, масса – 940 граммов.
Цена
Стоимость клавиатуры осталась неизменной по сравнению с моделью прошлого поколения. Будет стоить Xiaomi Yuemi 299 юаней, или 43 доллара.