Xiaomi готовит смартфон с поддержкой 5G

Новости технологии:Наличие документации означает, что официальный анонс новинки уже совсем скоро.

Еще летом суббренд Black Shark обещал смартфон с поддержкой 5G, а глава подразделения Ву Шимин (Wu Shimin) говорил, что Black Shark 5G выйдет в первой половине 2020 года. После этого разговоры о смартфоне затихли, но вот наконец молчание нарушилось.

Что известно

Министерство промышленности и информационных технологий в Китае сертифицировало устройство с кодовым названием Shark KLE-A0, и источники уверяют, что это именно Black Shark 3 5G.

Ожидается, что Black Shark 3 5G получит топовую платформу Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления 90 или 120 Гц, а также емкий аккумулятор.

Напомним, последним гаджетом бренда стал Black Shark 2 Pro, который дебютировал в конце июля 2019 года.