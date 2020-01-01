Google посвятил новый праздничный дудл Новому году 2020

Новости технологии:1 января компания Google представила новый праздничный Doodle (дудл).

Согласно сообщению корпорации, на картинке изображен лягушонок Фрогги (Froggy), который готовится к новогодним праздникам в любую погоду.

"Вы никогда не задумывались о том, что думает Фрогги, кроме прогноза погоды в Поиске Google для мобильных устройств? Сегодня он обдумывает свои новогодние обещания!

Где бы вы ни находились сегодня, независимо от того, чистое небо или нет, мы надеемся, что, по крайней мере, ваше видение года будет 20/20!

С новым годом!" - добавили авторы праздничного дудла.

Ранее сообщалось о том, что Google посвятил праздничный Doodle Кануну Нового года 2020.