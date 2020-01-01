Сквозное шифрование: ProtonMail выпустили зашифрованный календарь

Новости технологии:Швейцарская компания ProtonMail представила зашифрованный онлайн-календарь.

Поставщик зашифрованной электронной почты ProtonMail официально запустил свой календарь в публичной бета-версии. Швейцарская компания заявила, что она хочет "предложить альтернативу ключевым продуктам Google, но предоставив пользователям полную конфиденциальность".

ProtonMail в 2018 году заявлял о планах по запуску зашифрованного календаря. Сегодня доступ к нему открыли для премиум-пользователей с платными тарифными планамами. Сервис будет доступен всем желающим, начиная с 2020 года.

ProtonMail обещает пользователям полную конфиденциальность с помощью клиентского шифрования, а это значит, что никто не сможет перехватить и прочитать их электронную почту или заметки.

ProtonCalendar — это не первый продукт, появившийся в ProtonMail. Ранее они запустили VPN-службу, а в 2020 году хотят представить облачный сервис хранения данных и офисные программы, которыми можно пользоваться онлайн.

"Наша цель — создать и сделать широко доступными онлайн-продукты, [которые] обслуживают пользователей, а не эксплуатируют их", - заявил генеральный директор ProtonMail Энди Йен.