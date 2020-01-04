Разработчики STALKER 2 заявили, что будут сотрудничать с Epic Games

Новости технологии:Разработчики STALKER 2 будут работать с Epic Games.

GSC Game World объявили о сотрудничестве с Epic Games, но, видимо, геймерам не стоит бояться эксклюзивности EGS.

Что известно

Разработчики STALKER 2 объявили, что игру будут делать на движке Unreal Engine. По словам GSC Game World, технологии «Эпиков» больше всех подходят для реализации планов команды по созданию напряженной атмосферы в игре. К тому же разработчики еще в декабре пообещали, что упростят жизнь создателям модификаций и Unreal Engine поможет в этом.

«Это [движок] дает возможность сделать игру с напряженной атмосферой и таинственностью вселенной STALKER. Кроме того, Unreal Engine хорошо согласуется с нашей целью — сделать моддинг более простым и доступным. Пользовательские модификации поддерживают жизнь Зоны пока мы заняты созданием сиквела, и мы не можем быть более благодарны за это», - написали разработчики в Twitter.

Геймеры уже привыкли, что сотрудничество с Epic Games ведет к последующим эксклюзивным соглашениям, но в этот раз события могут сложиться иначе. GSC и сами понимают, что анонс выглядит подозрительным и поспешили успокоить аудиторию:

«Да, мы знаем о чем вы думаете, но это объявление не имеет ничего общего с платформами или цифровыми магазинами. Мы поговорим об этом позже»