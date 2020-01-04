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Samsung представила упрощенную версию флагманов Note 10

Samsung представила упрощенную версию флагманов Note 10
03:00 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Samsung Galaxy Note 10 Lite: новый доступный флагман компании.

Сегодня компания Samsung представила вместе с Galaxy S10 Lite еще и Galaxy Note 10 Lite — упрощенную версию флагманов Note 10.

Дизайн

Внешне Galaxy Note 10 Lite практически идентичен Galaxy S10 Lite. У него такой же 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей) и такой же круглый вырез по центру для фронтальной камеры.

Отличается только дизайн основной камеры: она квадратной формы (у Galaxy S10 Lite, скорее, прямоугольник), а три датчика и вспышка расположены в разных углах. Такой дизайн более симпатичный.

По габаритам Note 10 Lite немного крупнее: 76,1×163,7×8,7 мм, вес — 199 г. На выбор три расцветки: черная, красная и белая.

Начинка

Внутри установлен фирменный процессор Exynos 9810 в связке с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища.

Емкость аккумулятора 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт.

Сканер отпечатков пальцев подэкранный. Смартфон работает под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

S Pen

Galaxy Note 10 Lite унаследовал главную фишку фаблетов Samsung — поддержку стилуса S Pen. Поддержка Bluetooth Low-Energy (BLE) позволяет переключать слайды презентации, управлять видеоконтентом или делать снимки всего одним нажатием на клавишу S Pen. Также есть управление жестами, превращение рукописных заметок в печатный текст, а с приложением Samsung Notes делать записи «на ходу» стало еще быстрее и проще.

Камеры

Фронтальная камера 32-мегапиксельная (F2.2). У основной камеры три датчика по 12 МП: широкоугольный (F1.7, Dual Pixel AF и OIS), ультраширокоугольный (F2.2) и телеобъектив (F2.4, OIS и 2-кратный зум).

Цена

Samsung Galaxy Note 10 Lite оценили в €599. В России он появится в продаже в середине января с ценником 39 990 рублей. О выходе на украинском рынке пока информации нет.

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Samsung, Смартфон, Samsung Galaxy Note 10 Lite.
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