Lenovo совместно с BMW разработали аккумулятор на 10 000 мАч

Новости технологии:Lenovo представила портативный аккумулятор на 10 000 мАч.

Lenovo проигрывает битву на рынке смартфонов, но еще держится на фронте портативных компьютеров. Компания продолжает развивать линейку ThinkPad и даже начала выпускать внешние аккумуляторы.

Что известно

Lenovo представила портативный аккумулятор на 10 000 мАч в минималистичном дизайне и быстрой зарядкой. Устройство получило два порта USB Type-A и столько же разъемов для USB Type-C. К тому же порты умеют работать одновременно, и технически пользователь может заряжать до четырех устройств за раз.

Главное преимущество аккумулятора — быстрая зарядка на 45 Вт. Устройство также поддерживает стандартны PD, QC, Apple 2.4A, PE, AFC, FCP. К тому же предусмотрены настольный и портативный режимы зарядки, так что «банк» может подавать питание на внешние устройства, пока заряжается сам.

По словам компании, при создании портативного аккумулятора использовались технологии компании BMW, что обеспечивает стабильность и высокую энергетическую выносливость. Цену и дату начала продаж Lenovo не объявила.