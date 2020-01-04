Galaxy Book Alpha: Samsung представила новый ноутбук-трансформер

Новости технологии:Ноутбук Galaxy Book Flex получил 13.3-дюймовый QLED-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей.

Samsung представила новый ноутбук из серии Galaxy Book Flex, который компания позиционирует как инструмент для работы и развлечений.

Что известно

Galaxy Book Alpha получил 13.3-дюймовый QLED-дисплей с разрешением 1920×1080 пикселей. Подобный экран обеспечивает не только красочную картинку, но и отличные углы обзора, что важно для ноутбука в форм-факторе трансформера 2 в 1. К тому же дисплей сенсорный и поддерживает Active Pen.

Из дополнительных фишек стоит отметить наличие сканера отпечатка пальцев, Wi-Fi 6, порты USB 3.0 и HD-камеру.

Работает «Альфа» будет на процессорах Intel, модель которого зависит от конфигурации, вместе с интегрированной графикой Intel UHD Graphics. Оперативной памяти завезут 8 или 12 гигабайт, а хранить информацию пользователю предложат на NVMe SSD объемом до 512 ГБ.

Samsung не указывает точный объем батареи, но обещает до 17 часов работы. К тому же Galaxy Book Alpha поддерживает быструю зарядку. Весит ноутбук 1.19 кг, а вся «начинка» уместилась в алюминиевом корпусе толщиной 13.9 мм.

Продажи Galaxy Book Flex Alpha стартуют в первой половине 2020 года, а цена начинается от $830.