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Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ в новом цвете

Беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+ в новом цвете
05:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Появились рендеры наушников Samsung Galaxy Buds+.

В феврале вместе с флагманами Galaxy S11/S20 компания Samsung должна представить новую модель беспроводных наушников — Galaxy Buds+. И сейчас в сети появились их рендеры.

Что нового

Дизайн новые наушники унаследовали у прошлых Galaxy Buds: та же форма, небольшая сенсорная панель для управления входящими звонками и воспроизведением музыки, тот же зарядный кейс с беспроводной зарядкой.

Но есть и изменения: на рендере показана новая голубая расцветка, которая будет сопровождать «классические» черный и белый цвета.

Напомним, также Galaxy Buds+ приписывают систему активного шумоподавления, улучшенный звук и увеличенную емкость аккумуляторов.

Мероприятие Galaxy Unpacked 2020, на котором дебютируют новинки, пройдет 11 февраля.

 

 

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Samsung, Galaxy Buds, Galaxy S11/S20.
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