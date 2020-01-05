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Умная колонка Divoom Timoo: что известно (Фото и видео)

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Умная колонка Divoom Timoo: что известно (Фото и видео)
05:37 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Компания Divoom представляет смарт-колонку Timoo.

Компания Divoom предлагает на AliExpress оригинальную штуку — смарт-колонку Timoo с необычным дизайном.

Что необычного

Это колонка мощностью 6 ватт с фазоинвертором, который обеспечивает хорошие басы. Поддерживает Bluetooth 5.0.

Но главная фишка Divoom Timoo — это экран 16×16 пикселей, на котором можно создавать собственные анимации и пиксельные изображения. Происходит это с помощью специального приложения.

Также колонка выступает в роли будильника и подключается к Spotify и погодному сервису. А еще она очень компактная: 82,5×90×86 мм, вес — 258 г.

Внутри установлен аккумулятор емкостью 2500 мАч, заявленное время работы от одного заряда — до 6 часов. На зарядку потребуется 3 часа.

В общем, Divoom Timoo станет отличным подарком — и себе, и друзьям или близким.

Сколько?

Сейчас Divoom Timoo можно купить за $59,4.

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Колонка, Divoom, Смарт-колонка, Timoo.
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