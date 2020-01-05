Huawei представила миру первый "умный" магазин без сотрудников

Новости технологии:Компания Huawei открыла в Китае первый "умный" розничный магазин.

Компания Huawei открыла в Международном центре нового развития Wuhan Optics Valley в Китае свой первый «умный» розничный магазин.

Что это такое

Это небольшой магазин цилиндрической формы с пуленепробиваемым стеклом, где нет ни одного человека — только три роботизированные руки, отвечающие за сбор товара.

За стеклом есть сенсорная панель, где покупатель может выбрать товар. После этого робот-рука передаст покупателю выбранный гаджет. Здесь также можно забирать интернет-заказы. Пока в магазине продаются только смартфоны и аксессуары.

Благодаря тому, что в магазине нет ни одного живого сотрудника, он работает круглосуточно без перерывов и выходных.

Если магазин получит положительные отзывы от пользователей — Huawei откроет еще больше таких точек в Китае.