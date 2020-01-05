Samsung случайно анонсировала дату презентации Galaxy S20 и Galaxy Fold 2

Новости технологии:В феврале пройдет большая презентация новых флагманов Samsung.

В феврале ожидается большая презентация новых продуктов Samsung: в первую очередь, флагманов Galaxy S20 (или Galaxy S11) и нового складного Galaxy Fold 2. По слухам, мероприятие должно пройти 11 или 18 февраля, но в Samsung пока хранили молчание. До этого дня.

Когда?

Подразделение Samsung Korea опубликовало в Vimeo рекламный тизер с датой проведения Galaxy Unpacked 2020. Похоже, его загрузили случайно, так как сразу же удалили, но разработчик XDA Макс Вайнбах (Max Weinbach) и пользователь под ником @water8192 успели сохранить видео.

Samsung Unpacked leaked promo. Unpacked is confirmed for 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 4, 2020

Итак, Samsung Galaxy Unpacked 2020 пройдет 11 февраля. Скорее всего, местом встречи станет Сан-Франциско (штат Калифорния).

Похоже, прямоугольники в промо-тизере намекают на камеру Galaxy S20 и «раскладушку» Galaxy Fold 2.