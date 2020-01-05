Какие популярные гаджеты и приложения наиболее уязвимы ко взлому?

Новости технологии:В США и Великобритании чаще всего пытаются взломать iPhone и Instagram.

Специалисты компании Case24 выяснили, какие устройства и приложения чаще всего пытаются взломать. Для составления своеобразного "рейтинга популярности" было проанализировано среднее количество поисковых запросов в Google за месяц для США и Великобритании.

Лидером среди гаджетов оказались смартфоны Apple: информацию о том, как взломать iPhone, искали более 48000 человек в месяц в США и более 10000 в Великобритании. Остальные устройства заметно отстают: информацию по взлому мобильных устройств от Samsung искали лишь 3100 и 700 человек соответственно, LG 670 и 90.

Что касается взлома приложений тут распределение оказалось более плавным.

Рейтинг "популярности взлома" в США / © Case24

Однако можно выделить явную тройку лидеров: это Instagram (66960 и 12410 запросов в США и Великобритании соответственно), Snapchat (57740 и 7380 запросов) и мессенджер WhatsApp (36980 и 7100 запросов). Пятерку лидеров с заметным отставанием замыкают Youtube и Twitter.