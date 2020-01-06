Bosch представил виртуальный козырек от солнца Virtual Visor с ИИ

Новости технологии:В рамках выставки Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе немецкий концерн представил несколько новинок.

Концепция солнцезащитного козырька должна поменять представление об этой детали автомобиля, а также обеспечить лучший обзор в солнечную погоду.

Виртуальный козырек, представленный Bosch на выставке бытовой электроники (CES) в Лас-Вегасе, блокирует солнечный свет, предоставляя водителю практически беспрепятственный обзор дороги.

Технологичный козырек имеет аналогичные размеры с классическим вариантом, но представляет собой прозрачный ЖК дисплей с секциями в виде пчелиных сот.

Технология искусственного интеллекта анализирует изображение с нескольких видеокамер, постоянно снимающих водителя. Это позволяет распознавать черты лица и позиционировать закрытые секции ЖК-панели напротив глаз. Только несколько секций на панели затемняются, чтобы защитить глаза водителя.

По мнению производителя, подобный козырек обеспечит больше безопасности на дороге за счет лучшего обзора лобового стекла. «Сейчас мы ведем переговоры с OEM-производителями (легковых и коммерческих автомобилей), и наша цель - вывести новую технологию на рынок», - сказал представитель компании Bosch.

Интересно, что Virtual Visor был придуман инженером Bosch Джейсоном Цинком и двумя его коллегами в свободное от работы время. Первый прототип собрали из выброшенного ЖК дисплея. Руководители были настолько впечатлён прототипом, что дали Зинку и его команде бюджет на разработку серийного продукта.

Дата начала серийного производства, а также стоимость пока остаются неизвестными.