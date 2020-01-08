Теперь за несколько секунд: Adobe представила свою новую разработку, на основе ИИ

Новости технологии:Исследователи также продемонстрировали технологию, которая может автоматически создавать вертикальные видео из горизонтальных.

Компания Adobe показала свою новую разработку — помощник для пользователя на основе ИИ, который позволяет за секунду удалить или изменить фон, выбрать отдельные объекты с помощью объединенных возможностей движка ИИ от Adobe и чипов Intel.

Исследователи также продемонстрировали вертикальную технологию Adobe на основе ИИ, которую можно использовать для создания вертикальных видео из горизонтальных. Технология не просто обрезает видео: она может сфокусироваться на основном объекте и автоматически переделать материал для разных форматов. Так пользователям не придется вручную редактировать видео для Snapchat или Instagram Stories.

Ранее команда исследователей Adobe и Университета Беркли обучили искусственный интеллект (ИИ) распознавать манипуляции с лицами на фотографиях, которые редактировали в Adobe Photoshop. Ученые надеются, что "этот инструмент поможет восстановить доверие к цифровым медиа в то время, когда подделки становятся более популярными".

Команда обучила нейронную сеть распознавать изменения в изображениях, сделанных с помощью функции Face Away Liquify в Photoshop, которая была разработана для изменения глаз, рта и других черт лица людей. При тестировании нейронная сеть обнаруживала изменения изображений в 99% случаев. Для сравнения, люди, видевшие те же фотографии, заметили изменения только в 53% случаев. Инструмент также смог вернуть изображения к их прежнему состоянию.