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Четверг, 09.01.2020

Клавиатура не нужна: Samsung разрабатывает новую технологию (Видео)

На выставке CES 2020 стартап-инкубатор C-Lab компании Samsung представил технологию под названием SelfieType. Эта разработка позволяет вводить текст без клавиатуры: достаточно лишь ровной поверхности и фронтальной камеры вашего гаджета. SelfieType фиксирует движения пальцев человека, оцифровывает их и преобразовывает в символы классической QWERTY-клавиатуры. По словам разработчиков, SelfieType будет совместима как со смартфонами, так и с планшетами и ноутбуками. Компания уже опубликовала видео, демонстрирующее различные способы использования SelfieType. Помимо технологии ввода данных без клавиатуры, C-Lab покажет на CES 2020 умный маркер Hyler для оцифровки печатного текста, наоконный генератор искусственного солнечного света для помещений SunnySide, а также медицинское приложение Becon для оценки состояния кожи головы и подбора необходимого лечения.
naked-science.ru
Фото: Twitter
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Samsung, CES 2020, SelfieType.
22:18 Сегодня Телеграф
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