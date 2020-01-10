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Motorola Razr: дата выхода легендарного смартфона

Motorola Razr: дата выхода легендарного смартфона
11:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Гибкий смартфон Motorola Razr был представлен еще в 2019 году и поступить в продажу должен был тогда же, но его запуск перенесли.

В ходе Consumer Electronic Show в Лас-Вегасе Лю Цзюнь, исполнительный вице-президент Lenovo Group и президент подразделения Lenovo в Китае, заявил, что смартфон Motorola Razr появится на китайском рынке во втором квартале этого года. Он также подтвердил, что новинка будет иметь поддержку сетей пятого поколения, сообщает Igeekphone.

Особенности смартфона

Motorola Razr оснащена основным дисплеем Flex View p-OLED диагональю 6,2 дюйма с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142x876 пикселей. У внешнего дисплея диагональ 2,7 дюйма. Аккумулятор характеризуется емкостью около 2 510 мАч, дактилоскопический датчик расположен в нижней части смартфона.

Смартфон получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Motorola Razr оснащен разъемом USB-C и поддержкой 15-ваттной зарядки. Гаджет получит две камеры на 16 и 5 Мп.

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Цена

Новую версию Motorola RAZR оценили в 1 499 долларов (37 500 гривен).

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Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Motorola, Девайсы, Motorola RAZR, Техно.
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