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Xiaomi официально анонсировала MIUI 12

Xiaomi официально анонсировала MIUI 12
05:21 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Xiaomi с началом 2020 года решила анонсировать MIUI 12.

В 2019 году Xiaomi выпустила MIUI 11 с обновленным интерфейсом, а с началом 2020 года решила анонсировать новую версию собственной оболочки.

Что известно

MIUI 12 уже в пути. Еще в октябре прошлого года руководитель Xiaomi по связям с общественностью Сюй Цзеюн рассказал, что компания работает над новой версией прошивки, а теперь пользователи получили официальный анонс. К сожалению, обновление представили без лишних деталей и пафоса. Видимо, Xiaomi решила, что черного фона с логотипом будет достаточно.

Ожидается, что MIUI 12 отметит 10-летие пользовательского интерфейса Xiaomi, запустив ряд новых функций и серьезно изменив дизайн оболочки. По слухам, пришедшим от разработчика компании, в MIUI 12 компания представит глобальную общесистемную темную тему. Xiaomi уже внедрила темный режим с MIUI 11, но часть приложений от третьих источников не поддерживали функцию.

Обновление до MIUI 11 получилось довольно большим, и пользователи получили новый шрифт, улучшенный дизайн значков, а также новые анимации с системой уведомлений. Раз MIUI 12 будет юбилейной для компании, то стоит ждать еще больше улучшений по сравнению с предыдущей версией.

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Xiaomi, MIUI 12.
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