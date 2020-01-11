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Resident Evil 3 Remake: стали известны новые подробности (Видео)

Resident Evil 3 Remake: стали известны новые подробности (Видео)
05:23 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Resident Evil 3 Remake: закрытый мир, более умные Немезис и другое.

Ремейк Resident Evil 3 выйдет уже в апреле 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC. Во время анонса разработчики поделились некоторыми деталями касательно игры, а теперь рассказали геймерам еще больше подробностей о сюжете, главном злодее и мире.

Что известно

В интервью для журнала PlayStation Magazine UK (via DSOGaming) продюсер проекта Питер Фабиано рассказал, что в Resident Evil 3 не будет открытого мира. Геймерам дадут побегать по большим локациям в городе, но пространство будет ограничено.

Немезис, преследовавший геймеров в оригинальной игре, вернется в ремейке и даже поумнеет. Capcom улучшили искусственный интеллект монстра, который разрабатывался для Тирана в Resident Evil 2 Remake. Разработчики даже воссоздали Немезиса в реальном мире, чтобы перенести его в игру с помощью фотограмметрии.

В ремейке Resident Evil 3 будет только одна концовка, на которую игроки не смогут повлиять. Все же главных героев останется два — Джилл Валентайн и Карлос Оливейра. Второй персонаж получит больше экранного времени по сравнению с оригиналом, что может порадовать некоторых фанатов. Разработчики также решили убрать режим «Наемники».               

Напомним, что Resident Evil 3 выйдет 3 апреля 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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Консоль, Игра, PlayStation 4, Xbox One, Resident Evil 3.
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