Портативный переводчик Tomkas с аккумулятором емкостью 2080 мАч

Новости технологии:Портативный переводчик Tomkas: 3,1-дюймовый IPS-дисплей, чип MT6739W (Cortex-A53), 1 и 8 ГБ памяти, аккумулятор емкостью 2080 мАч.

На AliExpress продается портативный переводчик Tomkas, который знает 117 языков и умеет переводить диалоги.

Что это такое

Точнее, на выбор есть две версии переводчика: тот, который дороже, имеет поддержку 117 языков, который дешевле — 77. Для работы им необходимо подключение к сети, но 8 языков устройства могут перевести и в оффлайне. Это китайский, китайский традиционный, английский, японский, корейский, французский, испанский и русский. Кстати, меню тоже есть на русском языке.

По сути, это Android-устройство с Google переводчиком. Здесь есть 3,1-дюймовый IPS-дисплей, чип MT6739W (Cortex-A53), 1 и 8 ГБ памяти, аккумулятор емкостью 2080 мАч и даже слот для SIM-карты.

Также на задней панели есть камера, с помощью которой можно переводить вывески, меню, статьи в газетах и т. д. То есть система сканирует фотографию и переводит текст на ней.

Цена

Переводчик Tomkas с поддержкой 117 языков можно купить за $167,15, версию с поддержкой 77 языков можно заказать за $98,32.