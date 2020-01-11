У подножья горы Фудзи Toyota построит собственный город

Новости технологии:Toyota планирует построить город под названием Woven City.

О планах построить город будущего Toyota заявила на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе. Как сообщила пресс-служба компании, городок под названием Woven City, в переводе «сотканный город», появится у подножья Фудзи, на участке площадью 0.71 кв. км. Городок, задуманный как живая лаборатория, будет представлять собой полностью связанную экосистему, работающую на водородных топливных элементах.

Изначально в Woven City планируют поселить две тысячи человек из числа сотрудников Toyota Motor Corporation, их семей, пенсионеров, а также ученых и исследователей, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, автономных систем и «умных домов». Свои разработки они смогут испытывать в самом городе в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации. Компания приглашает к сотрудничеству заинтересованных ученых и исследователей с разных стран мира, а также коммерческие и научные организации.

Проект Woven City Toyota разработает датский архитектор Бьярке Ингельс, генеральный директор Bjarke Ingels Group (BIG). Его команда разработала Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Lego House в Дании и Google Mountain View.

Генеральный план города включает улицы трех типов: для быстрых автомобилей; для комбинации медленного транспорта, средств персональной мобильности и пешеходов; пешеходные зоны для жителей города. Переплетаясь, они образуют органичную среду для оптимального тестирования автономных технологий.

Все здания города постоят из дерева без каких-либо крепежных элементов, чтобы свести к минимуму выбросы углекислого газа. На крышах установят солнечные панели. Дома оснастят новейшими электронными системами, такими как домашняя робототехника. Управлять жилой инфраструктурой будет система искусственного интеллекта, способная контролировать ключевые параметры здоровья жителей, заботиться об основных потребностях и улучшать повседневную жизнь. На основных транспортных магистралях города будут курсировать «зеленые» беспилотники. Также по городу можно будет передвигаться на велосипедах и самокатах, остальные виды транспорта под запретом.