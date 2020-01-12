Скачать
Воскресенье, 12.01.2020
ОБСЕ зафиксировала зенитную установку возле Станицы Луганской
ОБСЕ зафиксировала зенитную установку возле Станицы Луганской
Ким Чен Ын принял поздравления Трампа, но отказался от примирения
Ким Чен Ын принял поздравления Трампа, но отказался от примирения
Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
Настоящая сказка: каменный лес Шилинь в Китае (Фото)
Настоящая сказка: каменный лес Шилинь в Китае (Фото)

Windows-планшет CHUWI Hi10X: подробности (Фото)

Windows-планшет CHUWI Hi10X: подробности (Фото)
05:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Windows-планшет CHUWI Hi10X с четырехъядерным процессором Intel N4100.

Компания CHUWI начала продажи своего нового Windows-планшета CHUWI Hi10X.

Что умеет

Планшет получил четырехъядерный процессор Intel N4100, построенный на 14-нм техпроцессе и имеющий тактовую частоту до 2,4 ГГц. В компании говорят, что в результате производительность заметно выросла по сравнению с предыдущим процессором Atom Z8350.

Также у CHUWI Hi10×10,1-дюймовый FHD IPS-экран с разрешением 1920×1200 и соотношением сторон 16:10. Корпус устройства выполнен из металла.

Планшет использует оперативную память LPDDR4 объемом 6 ГБ и 128 ГБ хранилища. Есть слот для карт памяти TF емкостью до 128 ГБ. Емкость аккумулятора 3250 мАч.

С обеих сторон установлено по камере: 2-мегапиксельная фронтальная и 5-мегапиксельная основная. CHUWI Hi10X можно использовать вместе со стилусом и съемной клавиатурой. Также производитель не пожалел разъемов: два USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Габариты планшета 261,8*167,3*8,8 мм, вес — 522 г.

Цена

На AliExpress на выбор есть несколько комплектаций CHUWI Hi10X:

  • стандартная — $274.99
  • со стилусом — $299.99
  • с клавиатурой — $312.49
  • с клавиатурой и стилусом — $337.49
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Планшет, Windows, CHUWI Hi10X.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От каких вещей стоит избавиться в 2020 году: совет Андре Тана (Фото, Видео)
02 Зеленский поговорил с Рухани: президент Ирана извинился за трагедию самолета МАУ
03 Трагедия самолета МАУ: Зеленский записал видеообращение
04 "Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
05 Температура тела здоровых людей постепенно снижается: с чем это связано?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Денисова: Осужденного харьковской колонии пытали (Видео)
Денисова: Осужденного харьковской колонии пытали (Видео)
Рааб возмущен задержанием посла Британии в Тегеране
Рааб возмущен задержанием посла Британии в Тегеране
В США из-за сильных ветров уже погибли трое людей
В США из-за сильных ветров уже погибли трое людей
Боль в горле: проверенные натуральные средства, которые помогут
Боль в горле: проверенные натуральные средства, которые помогут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь