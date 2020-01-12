Windows-планшет CHUWI Hi10X: подробности (Фото)

Новости технологии:Windows-планшет CHUWI Hi10X с четырехъядерным процессором Intel N4100.

Компания CHUWI начала продажи своего нового Windows-планшета CHUWI Hi10X.

Что умеет

Планшет получил четырехъядерный процессор Intel N4100, построенный на 14-нм техпроцессе и имеющий тактовую частоту до 2,4 ГГц. В компании говорят, что в результате производительность заметно выросла по сравнению с предыдущим процессором Atom Z8350.

Также у CHUWI Hi10×10,1-дюймовый FHD IPS-экран с разрешением 1920×1200 и соотношением сторон 16:10. Корпус устройства выполнен из металла.

Планшет использует оперативную память LPDDR4 объемом 6 ГБ и 128 ГБ хранилища. Есть слот для карт памяти TF емкостью до 128 ГБ. Емкость аккумулятора 3250 мАч.

С обеих сторон установлено по камере: 2-мегапиксельная фронтальная и 5-мегапиксельная основная. CHUWI Hi10X можно использовать вместе со стилусом и съемной клавиатурой. Также производитель не пожалел разъемов: два USB Type-C и 3,5 мм разъем для наушников.

Габариты планшета 261,8*167,3*8,8 мм, вес — 522 г.

Цена

На AliExpress на выбор есть несколько комплектаций CHUWI Hi10X: