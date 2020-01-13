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Samsung Galaxy S7 Edge сгорел после 3 лет работы

Samsung Galaxy S7 Edge сгорел после 3 лет работы
03:32 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:У владельца Samsung Galaxy S7 Edge смартфон сгорел после 3 лет работы.

В Индии произошел очередной случай самовозгорания смартфонов Samsung.

Что случилось

Произошло это в конце декабря с 52-летней Симой Агарвал. По словам женщины, ее смартфон Samsung Galaxy S7 Edge, который она купила еще в 2016 году, внезапно загорелся.

Сима почувствовала, что гаджет сильно нагрелся и вынесла его на крыльцо. В тот момент он и взорвался.

Женщина уверяет, что всегда использовала только оригинальные кабели и зарядное устройство для смартфона. Тем более, перед возгоранием он не заряжался.

Сима после этого связалась с сервисным центром Samsung, однако там заявили, что инцидент связан с внешним температурным воздействием.

«Согласно заключительному выводу, причиной пожара телефона/батареи стало то, что внешний огонь/источник тепла повредил телефон/батарею».

Семья Агарвал не согласна с этим и намерена подать на Samsung в суд.

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Samsung, Galaxy S7.
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