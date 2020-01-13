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TWS-наушники F9 с LED дисплеем: всего $12 (Фото)

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TWS-наушники F9 с LED дисплеем: всего $12 (Фото)
05:15 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:TWS-наушники F9: главный секрет успеха которых — это цена в 12$.

В этом материале мы расскажем вам о самых продаваемых TWS-наушниках на Aliexpress, главный секрет успеха которых — это цена.

Что это

Это беспроводные наушники F9, производитель которых не указан. Скорее всего, это китайская компания, у которой даже нет английского названия, а сами наушники выпустили для внутреннего рынка.

Заявлена поддержка Bluetooth 5.0, технологии шумоподавления Qualcomm cVc 8.0 и голосовых помощников Apple и Google. Производитель уверяет, что наушники удобно сидят в ушах. У них есть сенсорные панели для управлением воспроизведением музыки и входящими звонками.

В комплекте идет зарядный кейс с LED дисплеем, на котором отображается уровень заряда. Его аккумулятор довольно емкий — 2000 мАч. Помимо этого, в каждом наушнике установлено по батарее на 50 мАч.

Цена

Почти наверняка, звук в таких наушниках не очень, но благодаря цене их просто разметают. О популярности модели говорит и тот факт, что их продают только максимум по 8 штук в одни руки. Скорее всего, это касается перекупщиков, которые потом увеличивают ценник в 3–4 раза.

На выбор есть две версии: более старая с кейсом без дисплея стоит сейчас $8,26, новая версия — $12,03.

У наушников уже почти 48 тысяч заказов, более 14 тысяч отзывов и средняя оценка 4,7.

 

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Наушники, Aliexpress, TWS-наушники.
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