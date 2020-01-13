Xiaomi все-таки планирует выпустить Pocophone F2

Новости технологии:Pocophone F2 все-таки увидит свет.

Летом 2018 года компания Xiaomi представила свой новый бренд Poco и его первый смартфон — Pocophone F1. Благодаря хорошей «начинке» и привлекательному ценнику он стал одним из самых популярных смартфонов Xiaomi. Несмотря на это, преемника у него до сих пор нет.

Он будет!

Но, похоже, Pocophone F2 все-таки увидит свет.

Инсайдер @_The_tech_guy скриншоты с документацией Xiaomi. Компания подала в Управление по товарным знакам Китая заявку на использование марки «POCO F2». Она идет под номером 4280005.

Летом 2018 года Xiaomi подавала в это управление подобную заявку, только на использование товарного знака POCO F1.

Можно считать, что это официальное подтверждение того, что Xiaomi выпустит Pocophone F2. Скорее всего, это случится в этом году, но когда именно — пока неизвестно.