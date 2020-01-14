Дело нескольких секунд: новое приложение меняет лицо на "гифке" в пару кликов

Новости технологии:Новый алгоритм вставляет лицо в любую "гифку" за несколько секунд.

Новый алгоритм, который работает в приложении Doublicat, может вставлять лицо в любое изображение за несколько секунд. Разработчики инструмента заявили, что они не собирают личные данные пользователей.

Приложение Doublicat, которое доступно для iOS и Android, очень простое в использовании: нужно снять фотографию, а затем выбрать GIF, где нужно заменить оригинальное лицо своим. Его создатели использовали RefaceAI — Generative Adversarial Network (GAN).

Разработчики отметили, что их приложение работает иначе, чем аналоги — например, Zao. Doublicat не строит 3D-модель лица пользователя, исследователи отказались от распространенного подхода из-за того, что метод работает в ограниченных случаях и требует наличия уже обработанного контента. Вместо этого новое приложение строит маску пользователя.

Приложение обрабатывает фотографии людей и сразу же удаляет их. Автор издания TheNextWeb отмечает, что в 2020 году могут появиться еще несколько инструментов со схожим функционалом. Согласно предварительным анонсам, социальные сети TikTok и Snapchat также планируют внедрить эту технологию на свои платформы.