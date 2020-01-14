Заменит говядину? Испанский стартап распечатал "наиболее реалистичный" стейк

Новости технологии:Появился реалистичный стейк из гороха и водорослей.

Компания Novameat представила растительный стейк, который невозможно отличить от обычного мяса. Их стоимость примерно одинакова.

Испанский стартап Novameat представил стейк без мяса, который, по их словам, является "наиболее реалистичным". Разработчики имитируют мясо с помощью порошка из рисового и горохового протеина, смешанного с морскими водорослями. Смесь загружается в устройство с помощью шприца, а затем готовится с помощью 3D-печати.

Блюдо Novameat выглядит как любой другой стейк, несмотря на то, что сделан из смеси гороха, водорослей и свекольного сока. Однако основатель Novameat Джузеппе Сайонти сообщил The Guardian что над вкусовыми качествами продукта "нужно поработать еще".

Сейчас Novameat тратит 1.5 доллара на производство 50 гр. мяса, что составляет около 13.60 долларов за целый стейк — примерно столько же стоит кусок говядины в магазинах США.

Novameat работает над тем, чтобы снизить стоимость за счет увеличения производства. Если они смогут это сделать и усовершенствовать вкус стейка — возможно, он станет популярнее, чем обычное мясо, отмечает автор издания The Guardian.