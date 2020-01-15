Очень полезная функция: Google Phone сможет записывать разговоры

Новости технологии:Разработчики Google скоро добавят в своё фирменной приложение для звонков одну очень полезную функцию.

Что известно

Специалисты из XDA-Developers "поковырялись" в новой версии Google Phone 43.0.28919110, которую недавно получили владельцы смартфонов Pixel 4.

В коде приложения умельцы нашли упоминание и даже логотип функции для записи разговоров.

Такая возможность была раньше доступна только через сторонние приложения на старых версиях ОС, но начиная с Android 9 Pie Google закрыла к ней доступ. Поэтому сейчас приходится для этого устанавливать рут права.

Когда ждать

К сожалению, пока неизвестно когда функция записи звонков появится в приложении. Скорее всего, её в ближайшее время добавят в бета-версию Google Phone.