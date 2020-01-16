Samsung собирается выпустить беспроводной телевизор

Новости технологии:На выставке CES 2020 компания Samsung анонсировала не только "традиционные" модели телевизоров, но и объявила о выпуске моделей нового поколения.

Главной особенностью новинок станет отсутствие привычных кабелей и их не придется подключать к розетке.

Что известно о новом телевизоре Samsung

Анонсированная линейка устройств будет использовать принцип электромагнитной индукции вместо стандартного кабеля питания, сообщает Gizchina.

Сейчас испытуемые образцы проходят тестирование. По заявлению Samsung, инженерам компании уже удалось добиться беспроводной передачи электроэнергии на расстояние до 2 метров при условии, что между передатчиком и ТВ нет никаких препятствий. Другие спецификации устройства пока не объявлены.

Другие попытки выпустить подобный ТВ

Сама идея создания подобного устройства не нова. Впервые "безкабельный" телевизор с беспроводным интерфейсом WHDI, способным передавать электроэнергию и видеосигнал с разрешением 1080p, показали еще 10 лет назад на выставке CES 2010.

Но на тот момент технология оказалась недостаточно доработанной, а себестоимость производства – слишком высокой, и дело не пошло дальше создания прототипа.

Дата выхода беспроводного телевизора

Ожидается, что более совершенную беспроводную модель телевизора Samsung представит в следующем году на CES 2021.