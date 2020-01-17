В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 (Фото)

Новости технологии:Чертежи будущей приставки Sony опять слили в интернет. Но это не точно — как и в предыдущие разы.

В преддверии выхода игровой консоли Sony Playstation 5, официальный релиз которой запланирован на конец года, в Сети одна за другой появляются "утечки", касающиеся дизайна устройства. Пользователь Twitter под ником Alcoholikaust, который несколько месяцев назад уже "сливал" в интернет предполагаемые изображения PS5, выложил в своем аккаунте новую версию дизайна приставки.

Выглядит это еще более странно, чем предыдущие варианты. Устройство состоит из двух скошенных четырехугольных пластин, разделенных своеобразной прослойкой.

При этом у нижней пластины есть два дополнительных треугольных "уха", на ней же расположена кнопка включения. Интерфейсы для подключения контроллера и решетка вентилятора, по-видимому, будут расположены в середине устройства.

Alcoholikaust отмечает, что не может быть на сто процентов уверен, что это действительно финальные чертежи устройства. Комментаторы, в свою очередь, отметили, что подобный дизайн больше подошел бы Xbox: если присмотреться, форма консоли на снимках немного напоминает букву X.