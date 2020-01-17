Скачать
Пятница, 17.01.2020
Зеленский дал Гончаруку второй шанс
Зеленский дал Гончаруку второй шанс
Разумков об отставке Гончарука: В Верховную Раду заявлений не поступало
Разумков об отставке Гончарука: В Раду заявлений не поступало
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Динамо сыграет против бразильского Гремио Новоризонтино
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)
Любовь, испытанная временем: Барак Обама трогательно поздравил жену с днем рождения (Фото)

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 (Фото)

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 (Фото)
21:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии:Чертежи будущей приставки Sony опять слили в интернет. Но это не точно — как и в предыдущие разы.

В преддверии выхода игровой консоли Sony Playstation 5, официальный релиз которой запланирован на конец года, в Сети одна за другой появляются "утечки", касающиеся дизайна устройства. Пользователь Twitter под ником Alcoholikaust, который несколько месяцев назад уже "сливал" в интернет предполагаемые изображения PS5, выложил в своем аккаунте новую версию дизайна приставки.

Выглядит это еще более странно, чем предыдущие варианты. Устройство состоит из двух скошенных четырехугольных пластин, разделенных своеобразной прослойкой.

При этом у нижней пластины есть два дополнительных треугольных "уха", на ней же расположена кнопка включения. Интерфейсы для подключения контроллера и решетка вентилятора, по-видимому, будут расположены в середине устройства.

Камера Huawei P40 Pro: уникальность и революционное качество

Alcoholikaust отмечает, что не может быть на сто процентов уверен, что это действительно финальные чертежи устройства. Комментаторы, в свою очередь, отметили, что подобный дизайн больше подошел бы Xbox: если присмотреться, форма консоли на снимках немного напоминает букву X.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

PlayStation, Гаджеты, Технологии, Новинки, Игровая приставка, PlayStation 5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января
02 Вопреки годам: стрижки, которые помогут скрыть морщинки
03 Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
04 Благодаря таким матерям в мире растут очередные неудачники (Фото)
05 Лавров объяснил, почему Иран сбил украинский самолет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минцифры создали комитет по развитию ИИ
В Минцифры создали комитет по развитию ИИ
Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
Председатель ОБСЕ приедет в Украину
Председатель ОБСЕ приедет в Украину
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Что приготовить на Второй Святвечер: рецепты постных блюд в канун Крещения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь