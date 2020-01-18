Совсем скоро: Google выпустит смартфоны Pixel 4a и Pixel 4a XL 5G (Фото)

Новости технологии:Ходили слухи, что в этом году компания Google выпустит только один среднебюджетный смартфон, но похоже, это не так.

Умельцы XDA-Developers изучили последнюю прошивку для Pixel 4 и нашли три кодовых названия будущих смартфонов компании: Sunfish, Redfin и Bramble. Согласно репозиторию AOSP (Android Open Source Project), аппарат Sunfish будет работать на процессоре sm7150 (aka Snapdragon 730). Такой же чип установлен в Redmi K30, Realme X2, и Samsung Galaxy A71.

Новинка имеет две ветки разработки: одна на базе Android 10, а другая для следующей версии ОС - Android 11. Предположительно, этим смартфоном будет обычный Pixel 4a.

Redfin и Bramble могут выйти на рынок, как Pixel 4a XL. Оба смартфона работают на платформе sm7250 (aka Snapdragon 765). Этот SoC имеет интегрированный модем для сети пятого поколения (5G). В утечке также говорится, что производством модели Redfin занимается Foxconn, а точнее её дочерняя компания FIH Mobile.

Когда ждать

Когда выйдут новинки официальной информации нет, но скорее всего, их представят на конференции Google I/O 2020.