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Xiaomi обещает новый смартфон со 100 Мп камерой

Xiaomi обещает новый смартфон со 100 Мп камерой
05:26 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Вице-президент Xiaomi обещает показать смартфон со 100-мегапиксельной камерой.

Компания Xiaomi активно готовится к презентации своего нового флагманского семейства Mi 10. А пока руководители компании продолжают интриговать пользователей новыми подробностями.

Что известно

Вице-президент Xiaomi и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) сообщил, что вскоре в рейтинге DxOMark появится новый смартфон Xiaomi со 100-мегапиксельной камерой. Случится это после Китайского нового года (25 января).

Скорее всего, Лу Вейбинг намекает на старшую флагманскую модель Mi 10 Pro. Именно ему приписывают квадрокамеру со 108-мегапиксельным основным датчиком. Также, по слухам, к нему в комплект идут 20-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, 12-мегапиксельный телефото и 5-мегапиксельный датчик глубины.

Похоже, Xiaomi вдохновил недавний успех Xiaomi Mi Note 10 (он же Xiaomi CC9 Pro) со 108-мегапиксельной камерой, который после выхода разделил вместе с Huawei Mate 30 Pro первую строчку рейтинга DxOMark. Правда, сейчас их уже подвинули Huawei Mate 30 Pro 5G и Honor V30 Pro. Но, возможно, после выхода Mi 10 Pro расстановка вновь изменится.

Официальной даты анонса Mi 10 и Mi 10 Pro еще нет, но, скорее всего, презентация пройдет в рамках выставки MWC 2020 в конце февраля.

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Xiaomi, Mi 10, Mi 10 Pro.
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