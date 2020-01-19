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Xiaomi Jeeback G2: массажер, который поможет избавиться от болей в шее

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Xiaomi Jeeback G2: массажер, который поможет избавиться от болей в шее
05:26 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Xiaomi Jeeback G2: Массажер обеспечивает постоянную температуру +42 градуса.

Для людей, которые ведут сидячий образ жизни, на AliExpress есть полезная штука — шейный массажер Xiaomi Jeeback G2. Это продукт компании Jeeback, запущенный на краудфандинговой пощадке Xiaomi Youpin.

Что умеет

Этот массажер поможет избавиться от болей в шее, восстановить кровообращение и просто подарит минуты релакса после или во время работы.

Массажер имеет три плавающие головки, которые умеют «делать» несколько видов массажа, в том числе имитацию иглоукалывания. Также можно настроить одну из 15 степеней интенсивности.

Еще одна полезная функция — обогрев. Массажер обеспечивает постоянную температуру +42 градуса, которая будет кстати при плохом кровообращении зимой.

Управлять Xiaomi Jeeback G2 можно с помощью пульта или приложения на смартфоне.

Внутри установлен аккумулятор с емкостью 1400 мАч. Если пользоваться массажером по 30 минут ежедневно — одного заряда хватит на 8 дней. Если непрерывно — на 4 часа. При отсутствии контакта с кожей работа автоматически прекращается через 60 секунд. Заряжается устройство через порт USB Type-C.

Цена

На AliExpress есть две версии Xiaomi Jeeback G2. Точнее, этот один и тот же массажер, но в коробке — за $41,27, без коробки — за $39,17.

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