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Huawei представила всему миру набор сервисов HMS Core 4.0

Huawei представила всему миру набор сервисов HMS Core 4.0
06:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Huawei запустила новую версию альтернативы сервисам Google.

Компания Huawei объявила о запуске набора сервисов HMS Core 4.0 по всему миру.

Что это такое

HMS Core 4.0 — это платформа, которая обеспечивает широкую базу открытых API экосистемы для создания приложений благодаря инструментам для их разработки и тестирования. Это поможет разработчикам повысить эффективность и скорость разработки и улучшить монетизацию приложений.

Она включает в себя полный набор открытых приложений HMS, а также инструменты IDE для разработки и тестирования.

Huawei подчеркивает, что благодаря универсальной операционной поддержке HMS Core позволяет ускорить разработку приложений и исключить сложности, благодаря чему разработчики могут сократить расходы и сосредоточиться на работе.

К уже существующим сервисам Account Kit, Push Kit, Wallet Kit, Analytics Kit, Drive Kit и Game Service в HMS Core 4.0 добавили ML (Machine Learning) Kit, Awareness Kit, Scan Kit, Nearby Service, Panorama Kit, Safety Detect, Dynamic Tag Manager, Fast Identity Online, Site Kit, Quick App, WisePlay, Health Kit и Identity Kit.

Почему это важно

Это реализация того самого «плана Б», который разработала Huawei после введения санкций США. Он подразумевает полный переход на собственные сервисы Huawei Mobile Services и магазин приложений Huawei App Gallery (альтернатива Google Play Store). И сейчас компания продолжает развивать свою экосистему, вкладывая туда деньги. В отличие от других провалившихся разработчиков экосистем, у Huawei большие планы и не меньший объем сделанной работы.

По данным Huawei, у нее уже 1,3 миллиона разработчиков и более 55 тысяч приложений, подключенных к HMS Core. В отличие от Android, Huawei контролирует (как и Apple) аппаратную часть своих смартфонов и магазин приложений. Это позволяет делать эффективную связку Chipset-Device-Cloud, что повышает производительность устройства до максимального уровня и оптимизирует энергопотребление.

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Huawei, HMS Core 4.0, HMS Core.
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