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Google Pixel 4 прошел тестирование на базе Android R (Android 11)

Google Pixel 4 прошел тестирование на базе Android R (Android 11)
00:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В Geekbench появился первый смартфон на базе Android 11.

В базе данных бенчмарка Geekbench неожиданно появился смартфон Google Pixel 4, работающий под управлением ОС Android 11.

Что это значит

Точнее, в документации указан Android R, хотя с прошлого года Google отказался от слов и различных названий сладостей в последующих версиях ОС. Нынешняя версия называется Android 10, далее должна идти Android 11.

Тем не менее, в Geekbench прошел тестирование Google Pixel 4 с 6 ГБ оперативной памяти и Android R. В результате он набрал 712 баллов в одноядерном режиме и 2181 балл в многоядерном.

Конечно, к этой информации стоит относиться с подозрением, так как подделать данные в бенчмарке несложно. Хотя не исключено, что Google уже тестирует новую версию Android на своих смартфонах.

Пока информации об Android 11 очень мало. Раньше мы писали о том, что в свежей версии усовершенствуют ночной режим, появится возможность записывать видео размером более 4 ГБ, а режим полета не будет выключать Bluetooth.

Финальная версия Android 11 должна выйти в конце августа — начале сентября.

 

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ОП, Google Pixel 4, Android 11.
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