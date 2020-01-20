Honor готовит новый смартфон (Фото)

Новости технологии:В линейке Honor V30 может появиться еще одна модель.

В конце ноября прошлого года бренд Honor представил флагманы Honor V30 и Honor V30 Pro. Теперь же в линейке может появиться еще одна модель.

Что известно

Смартфон уже прошел сертификацию Министерства промышленности и информационных технологий КНР (MIIT) и Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA). Он проходит под кодовым обозначением MOA-AL00 и может выйти на коммерческий рынок под названием Honor V30 Lite.

Китайские регуляторы раскрыли дизайн и некоторые характеристики устройства. В целом, новая модель похожа на Honor V30 и Honor V30 Pro. Только на смену врезанного двойного выреза для фронтальной камеры пришла «капелька», и дизайн основной камеры немного отличается. Она тоже в прямоугольном блоке, но объективы не такие крупные, как у Honor V30. Скорее, такой дизайн больше напоминает Galaxy S20.

Смартфон получит 6,3-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 4900 мАч, поддержку двух SIM-карт и габариты 159,07×74,06×9,04 мм. А вот сканера отпечатков пальцев на изображениях не видно — скорее всего, он будет подэкранным.