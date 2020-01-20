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Смартфоны Samsung Galaxy M40 и A60 скоро перейдут на Android 10

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Смартфоны Samsung Galaxy M40 и A60 скоро перейдут на Android 10
04:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Samsung Galaxy M40 и Galaxy A60 получат обновленную ОC.

Топовые смартфоны Samsung уже получили свежее обновление до Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0, теперь пришла очередь среднего сегмента.

Кто следующий

Похоже, в ближайшее время обновление получат смартфоны Samsung Galaxy M40 и Galaxy A60. Они появились в базе Wi-Fi Alliance с Android 10 «на борту», о чем свидетельствует документация ведомства.

Обычно сертификация Wi-Fi Alliance означает скорый выход устройства, в данном случае — скорое обновление.

Напомним, по графику, Galaxy M40 и Galaxy A60 должны были обновиться только весной: первый — в марте, второй — в апреле. Но Samsung в последнее время опережает свой график: подобная история была в декабре с Galaxy M20 и M30.

Напомним, Galaxy M40 и Galaxy A60 — идентичные по внешнему виду и характеристикам смартфоны, поэтому неудивительно, если они получат прошивку одновременно.

 

 

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