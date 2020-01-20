Смартфоны Samsung Galaxy M40 и A60 скоро перейдут на Android 10

Топовые смартфоны Samsung уже получили свежее обновление до Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0, теперь пришла очередь среднего сегмента.
Кто следующий
Похоже, в ближайшее время обновление получат смартфоны Samsung Galaxy M40 и Galaxy A60. Они появились в базе Wi-Fi Alliance с Android 10 «на борту», о чем свидетельствует документация ведомства.
Обычно сертификация Wi-Fi Alliance означает скорый выход устройства, в данном случае — скорое обновление.
Напомним, по графику, Galaxy M40 и Galaxy A60 должны были обновиться только весной: первый — в марте, второй — в апреле. Но Samsung в последнее время опережает свой график: подобная история была в декабре с Galaxy M20 и M30.
Напомним, Galaxy M40 и Galaxy A60 — идентичные по внешнему виду и характеристикам смартфоны, поэтому неудивительно, если они получат прошивку одновременно.